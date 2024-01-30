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Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Dearica Marie Hamby, 2 maçta 50 sayı attı - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Dearica Marie Hamby, 2 maçta 50 sayı attı

ING Kadınlar Basketbol Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da Dearica Marie Hamby, çıktığı 2 maçta toplam 50 sayı atarak dikkat çekti. Hamby, Emlak Konut maçında 20 sayı, Çankaya Üniversitesi maçında ise 30 sayı üretti ve ayrıca 11 asist yaptı.

Melikgazi Kayseri Basketbol\'un yeni transferi Dearica Marie Hamby, 2 maçta 50 sayı attı
30.01.2024 - 12:07,
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Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Dearica Marie Hamby, oynadığı 2 maçta 50 sayı attı.

ING Kadınlar Basketbol Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da Dearica Marie Hamby rüzgarı esiyor. Sarı kırmızılı takımın 10 gün önce renklerine bağladığı 30 yaşındaki başarılı oyuncu, çıktığı 2 maçta ortaya koyduğu performans ile dikkat çekti. Dearica Marie Hamby, Melikgazi Kayseri Basketbol forması ile ilk maçına Emlak Konut karşısında çıktı. Emlak Konut maçında 20 sayı üreten Dearica Marie Hamby ikinci maçında ise Çankaya Üniversitesi karşısında 30 sayı üretti.

2 maçta toplam 50 sayı atan başarılı oyuncu 11 asist yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Dearica Marie Hamby, 2 maçta 50 sayı attı - Son Dakika
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