Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ömer Sarı, Buğra Çağatay Savaş
OGM Ormanspor: Sutton 12, Berger 4, Sissoko 15, Zeynep Şevval Gül 9, Esra Ural Topuz 4, Aokuso 13, Manolya Kurtulmuş 8, Duygu Özen, İdil Türk
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 15, Kübra Erat 13, Williams 15, Fall 17, Diallo 12, Meltem Avcı Yılmaz 2, Doğa Adıcan 7, Feray Dalkılıç
1. Periyot: 22-22
Devre: 35-36
3. Periyot: 48-61
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 81-65 yendi.
Son Dakika › Spor › Melikgazi Kayseri, OGM Ormanspor'u Yendi - Son Dakika
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