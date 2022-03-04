Menemenspor, Samsunspor deplasmanında puan arayacak - Son Dakika
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Menemenspor, Samsunspor deplasmanında puan arayacak

04.03.2022 10:32
Menemenspor, Samsunspor deplasmanında puan arayacak

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen NasaDoge Menemenspor, 28. haftada yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen NasaDoge Menemenspor, 28. haftada yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yılport Samsunspor-NasaDoge Menemenspor karşılaşmasında hakem Onur Özütoprak görev yapacak.

Galip gelemediği son 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan NasaDoge Menemenspor, 29 puan ve averajla düşme hattındaki Altaş Denizlispor'un 2 puan önünde 15. sırada yer alıyor.

Dış sahada sadece 1 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Oğuzhan Çapar yarın forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

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