Spor camiasını korkutan iddia! Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın depremde enkaz altında kaldı - Son Dakika
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Spor camiasını korkutan iddia! Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın depremde enkaz altında kaldı

06.02.2023 10:47

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde yıkıma neden olurken, 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı iddia edildi. Gaziantep yerel basınının geçtiği haberde, 28 yaşındaki eldiveni arama çalışmalarının sürdüğü, eşinin ise enkazdan sağ çıkarıldığı belirtildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.4 büyüklüğündeki deprem Kilis, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu. Birçok vatandaş enkaz altında kalırken, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan da kötü haber geldi.

ENKAZ ALTINDA KALDI

Gaziantep yerel basınından Pusula'nın aktardığı habere göre, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı öne sürüldü. 28 yaşındaki kaleciyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği, eşinin ise enkazdan sağ çıkarıldığı belirtildi.

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın depremde enkaz altında kaldığı iddia edildi

SÜPER LİG EKİPLERİNDE FORMA GİYDİ

Kariyerine Gaziantep FK altyapısında başlayan Eyüp Türkaslan, kariyerinde Bugsaş Spor, Osmanlıspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor formasını giydi.

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Yeni Malatyaspor, Deprem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor camiasını korkutan iddia! Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın depremde enkaz altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor camiasını korkutan iddia! Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın depremde enkaz altında kaldı - Son Dakika
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