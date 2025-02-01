Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka ile Zorlu Maça Çıkıyor - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka ile Zorlu Maça Çıkıyor

Basketbol Süper Ligi'nde son sırada yer alan Merkezefendi Belediyesi, mali sorunlarla mücadele eden Karşıyaka'yı evinde ağırlıyor. Ligin 17'nci haftasında oynanacak maç, birçok zorlukla başa çıkan iki takım için kritik bir öneme sahip.

01.02.2025 12:01
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BASKETBOL Süper Ligi'nde son sırada yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde mali sorunlarla boğuşan Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak 17'nci hafta mücadelesini Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Mesut Öztürk hakem üçlüsü yönetecek. Biletler kategorilerine göre 150, 175, 200, 250, 300, 1250 ve 1500 TL'den satışa sunuldu.

Ligde son 7 maçını kaybeden Denizli temsilcisinin 2 galibiyeti bulunurken, tüm yabancı oyuncularını kaybeden ve 5 haftadır mağlup olan Karşıyaka'nın ise 8 galibiyeti bulunuyor. Karşıyaka kadrosu dağılmadan önce ilk yarıda Merkezefendi'yi evinde 105-88 yenmişti. Öte yandan Karşıyaka'da pivot Muhsin Yaşar'ın takımda kalacağı gelen haberler arasında.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka ile Zorlu Maça Çıkıyor - Son Dakika

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