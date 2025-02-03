Merkezefendi Belediyesi'nden Karşıyaka'ya Önemli Bir Galibiyet

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BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattında son sıradan kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, 7 maçlık mağlubiyet serisinin ardından evinde zor günler yaşayan Karşıyaka önünde hata yapmadı. Mali sorunları yüzünden yabancısız kalan rakibini 95-71 yenen Denizli temsilcisi 3 galibiyete ulaşarak son sıradan kurtulamasa da kurtuluş yolunda umutlarını artırdı. Öncelikle Karşıyaka'yı gururlu mücadelesi için tebrik eden antrenör Zafer Aktaş, "Uzun zamandan sonra gelen galibiyet bizim için çok değerli. Moral ve motivasyona ihtiyacımız var. Önümüzde artık 13 maç kaldı ve maksimum galibiyeti alarak bu takımı ligde tutmaya çalışacağız" dedi.