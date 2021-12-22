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Merkezefendi ligde kalıcı olmak istiyor - Son Dakika

Merkezefendi ligde kalıcı olmak istiyor

22.12.2021 11:58
Merkezefendi ligde kalıcı olmak istiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kendine geldi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kendine geldi. Ligde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 9 mağlubiyet alarak 13'üncü sırada yer alan yeşil-siyahlılarda Başkan Veli Deveciler, "Adaptasyon sorunu yaşıyoruz. Ancak elimizden geleni yapıyoruz. Uzun yıllar Süper Lig'de oynamak istiyoruz. Çalışmalarımızda bu yönde devam ediyor" dedi.

"Üst üste aldığımız 2 galibiyetle havayı yakaladık" diyen Başkan Deveciler, "Süper Lig'de her takım birbirini yenebiliyor. Ligin geri kalan kısmında zaman zaman istemediğimiz sonuçlar aldık. Ancak Süper Lig tecrübemiz olmadığı için bu zorlu lige yeni alışıyoruz. Süper Lig, Avrupa'nın en güçlü liglerinden biri, biz de bu ligde kalıcı olmanın yollarını arıyor ve sıkı çalışıyoruz. Hedefimiz ayakları yere basan ve ligde saygı gören bir takım ortaya çıkarmak" diye konuştu.

"İLK YARIYI İYİ KAPATMAK İSTİYORUZ"

İlk yarının bitimine 2 maç kala pazar günü deplasmanda 2 galibiyetle düşme hattındaki Aliağa Petkimspor ile karşılaşacaklarını ve hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu kaydeden Başkan Veli Deveciler, "Rakibimiz ligde zor günler geçiriyor. Kendilerine büyük saygı duyuyoruz. İzmir deplasmanından galibiyetle dönmek ve serimizi sürdürmek istiyoruz. Bu maçtan sonra Denizli'deki Bahçeşehir Koleji maçından da iyi sonuç alarak ilk yarıyı iyi kapatmak istiyoruz. Tek isteğimiz Denizlili basketbolseverler bizi yalnız bırakmasın" şeklinde konuştu.


Merkezefendi ligde kalıcı olmak istiyor

Spor Toto Süper Lig, Merkezefendi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi ligde kalıcı olmak istiyor - Son Dakika Spor


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