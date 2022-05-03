Mersin Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz kick boks ve muaythai kursu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz kick boks ve muaythai kursu

03.05.2022 10:07
Mersin Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz kick boks ve muaythai kursu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kick boks ve muaythai kursları başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kick boks ve muaythai kursları başladı. Yenişehir Spor Salonunda verilen kursların başlangıç yaşı 8 olarak belirlendi. 8'den 80'e geniş yaş aralığını kapsayan kursların kayıtları Macit Özcan Tesislerinde yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin ücretsiz kurslarına kick boks ve muaythai da eklendi. Büyükşehir Belediyesinin kick boks ve muaythai antrenörü Fatih Kaya eşliğinde Yenişehir Spor Salonunda verilen kurslara ilk aşamada profesyonel 5 sporcu kayıt yaptırdı. Sporcular, salon ve antrenman anlamında Büyükşehir Belediyesinin kendilerine önemli bir katkı sunduğunu belirterek, dövüş sporlarına ilgi duyan Mersinlileri kayıt yaptırmaya davet etti.

"Mersin Büyükşehir Belediyemiz ücretsiz bir şekilde bu kursu sunuyor"

Antrenör Fatih Kaya, kurslara hafta içi her gün devam ettiklerini belirterek, "8-12 yaş aralığını 15.00-16.00 saatleri arasında kabul ediyoruz. 12 yaş ve üzerini ise 16.00-17.00 saatleri arasında kabul ediyoruz. Tesisimizin içerisinde kurs kayıt büromuz var. İsteyenler oraya bir kimlik fotokopisi ve bir fotoğrafla başvurup kurs kayıt formumuzu da doldurduktan sonra kayıtlarını tamamlamış oluyorlar. Bir sağlık problemleri yoksa kaydını tamamlayanlar bizimle beraber çalışmaya başlayabilir. Mersin Büyükşehir Belediyemiz ücretsiz bir şekilde bu kursu sunuyor" dedi.

"Dövüş branşlarını yapmak isteyenlere mutlaka öneriyorum"

Sporculardan 24 yaşındaki Mehmet Ali Oğur da 12 yaşından bu yana dövüş sporlarına ilgi duyduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 2 sene önce profesyonelliğe adım attım. Bu kursu Fatih hocamızdan duydum. Zaten Fatih hocamızın olduğunu da öğrenince büyük bir mutluluk ve keyifle antrenmanlara bir an önce başlamak istedim. Dövüş branşlarını yapmak isteyenlere mutlaka öneriyorum. Bir ücret ödemiyoruz, Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çok güzel çok başarılı bir etkinlik. Bir dövüşçü için en önemli yer spor salonu, antrenman yapabileceği bir yer. Büyükşehir Belediyesi bize bunu sağladı, çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Kendimizi korumak için böyle şeyler yapmak zorunda kalıyoruz"

Sporculardan 18 yaşındaki Gamze Kutuk ise 3 sene önce kick boks ve muaythai sporlarına başladığını belirterek, "Aslında ilk başta kilo vermek için başlamıştım. Onun dışında kendimi korumak istiyordum, bu şekilde başladım. Son zamanlarda kadına şiddet arttığı için biz de kendimizi korumak için böyle şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. 3 yıla göre şu an gayet iyi yerlerdeyim. Mutluyum, çünkü önümde bir sürü başarım var. İlk başladığımız zaman bir salon ve kulüp arıyoruz, nasıl başlayacağımızı bilmiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin bu şekilde bir yönlendirme yapması bizim için çok iyi" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz kick boks ve muaythai kursu
Mersin Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz kick boks ve muaythai kursu
Mersin Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz kick boks ve muaythai kursu
Mersin Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz kick boks ve muaythai kursu

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Büyükşehir Belediyesi, Kick Boks, Mersin, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz kick boks ve muaythai kursu - Son Dakika


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