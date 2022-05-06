Kleopatra Bisiklet Festivali başladı - Son Dakika
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Kleopatra Bisiklet Festivali başladı

06.05.2022 16:51

Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenen Kleopatra Bisiklet Festivali'nde katılımcılar, Tarsus ilçesinin tarihi ve turistik alanlarında pedal çevirdi.

Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenen Kleopatra Bisiklet Festivali'nde katılımcılar, Tarsus ilçesinin tarihi ve turistik alanlarında pedal çevirdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Kent Konseyi iş birliğinde "Pedallar Tarihe, Yüzümüz Geleceğe" sloganıyla düzenlenen etkinlik, festivale adını veren Kleopatra Kapısı'nda başladı.

Farklı illerden gelen 210 katılımcı, 3 gün sürecek festival kapsamında ilçenin tarihi ve turistik yerlerinde bisiklet sürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, etkinlikte, Mersin'e 91 kilometrelik bisiklet yolu yaptıklarını, hedeflerinin bunu 350 kilometreye çıkarmak olduğunu söyledi.

Tarsus'ta da bisiklet yolu çalışmasının yapılacağını belirten Seçer, "Tarsus'ta da mayıs ayında 112 kilometre için gerekli işlemler tamamlanmış olacak. Turizm rotası da var bunun içerisinde. 56 kilometre gidecek, 56 kilometre gelecek. 112 kilometrelik bisiklet yolu bir yıl içerisinde Tarsusluların hizmetine sunulacak." ifadesini kullandı.

Seçer, ilk kez düzenlenen festivali geleneksel hale getireceklerini sözlerine ekledi.

Festival, 8 Mayıs'ta sona erecek.

Kleopatra Bisiklet Festivali başladı
Kleopatra Bisiklet Festivali başladı
Kleopatra Bisiklet Festivali başladı
Kleopatra Bisiklet Festivali başladı
Kleopatra Bisiklet Festivali başladı
Kleopatra Bisiklet Festivali başladı
Kleopatra Bisiklet Festivali başladı
Kleopatra Bisiklet Festivali başladı
Kleopatra Bisiklet Festivali başladı

YORUMLAR
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Vahap Seçer, Bisikletseverlerle 'Kleopatra Bisiklet Festivali'nde Pedal Çevirdi Vahap Seçer, Bisikletseverlerle 'Kleopatra Bisiklet Festivali'nde Pedal Çevirdi 12. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali renkli görüntülerle başladı 12. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali renkli görüntülerle başladı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kleopatra Bisiklet Festivali başladı - Son Dakika


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