Mert Aktaş, Ahlatcı Çorum FK'dan Ankara Demirspor'a kiralandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Silivrispor'dan transfer ettiği Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a kiraladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki forvet oyuncusuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mert Aktaş, Silivrispor'dan transfer edilerek kulübümüzle 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mert'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Mert Aktaş, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için Ankara Demirspor'a kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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