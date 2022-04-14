Merve Atlıer, Kuzeyboru'da - Son Dakika
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Merve Atlıer, Kuzeyboru'da

14.04.2022 13:49
Merve Atlıer, Kuzeyboru'da

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit forması giyen 22 yaşındaki orta oyuncu Merve Atlıer ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit forması giyen 22 yaşındaki orta oyuncu Merve Atlıer ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off 7/8 Etabı'nda 16 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'de Aydın Büyükşehir Belediyespor'u sahasında ağırlayacak. Kuzeyboru'nun yeni sezon için anlaştığı 1.91 boyundaki Merve Atlıer, 2019 yılında U20 Dünya Şampiyonası'nda 'En iyi orta oyuncu' ödülünü alan oyuncu olmuştu.


Merve Atlıer, Kuzeyboru'da
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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