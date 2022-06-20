Messi'nin oğlu Mateo, babasını aratmadı! İşte sosyal medyada gündem olan inanılmaz gol - Son Dakika
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Messi'nin oğlu Mateo, babasını aratmadı! İşte sosyal medyada gündem olan inanılmaz gol

20.06.2022 11:19

Ünlü futbolcu Lionel Messi'nin oğlu Mateo Messi babasının kopyası dedirtecek bir gol attı. Yaptığı dribbling ile bütün rakipleri geçen Mateo, tıpkı babası gibi sol ayağıyla harika bir gole imza attı. Sosyal medyada yayılan bu golün videosu büyük beğeni topladı.

Lionel Messi'nin üç çocuğundan biri olan Mateo Messi, babasının senelerdir futbol severlere izlettiği tarzda bir gole imza attı. Arjantinli yıldızın oğlu, sol ayağıyla süratli bir şekilde sürdüğü topla rakiplerini geçerek topu filelerle buluşturdu. Bu golün videosuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Babasının kim olduğunu tahmin etmesi çok kolay! Messi'nin oğlundan inanılmaz gol
Babasının kim olduğunu tahmin etmesi çok kolay! Messi'nin oğlundan inanılmaz gol

ÜÇ ÇOCUĞU VAR

35 yaşındaki Lionel Messi, örnek bir aileye sahip. Eşi Antonella ile 2017 yılında evlenen Arjantinli yıldızın, Mateo, Thiago ve Ciro isminde üç çocuğu bulunuyor.

Babasının kim olduğunu tahmin etmesi çok kolay! Messi'nin oğlundan inanılmaz gol
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SON DAKİKA: Messi'nin oğlu Mateo, babasını aratmadı! İşte sosyal medyada gündem olan inanılmaz gol - Son Dakika
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