Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Futbol kariyerini sonlandıran eski milli futbolcu Mesut Özil, sahalardan sonra bu kez kişisel koleksiyonundaki özel bir parçayla gündeme geldi.

EN SEVDİĞİ MOTORUNU GÖZDEN ÇIKARDI

Mesut Özil, kendisi için özel olarak üretilen ve en sevdiği aracının olduğunu belirttiği 2015 model motosikletini satışa çıkarttı.

FİYATI 2 MİLYON 750 BİN TL

Standart modellerden farklı olarak tamamen Mesut Özil'e özel detaylarla hazırlanan 2015 model araç, satış ilanındaki fiyatıyla ilgi odağı oldu. Yıllar sonra yeni sahibini beklemeye başlayan bu özel tasarım motosiklet için 2 milyon 750 bin TL satış bedeli istendi.