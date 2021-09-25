Boluspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Bu lig her hafta ayrı bir hikayeyle oynanıyor" dedi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında evinde konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Direktör Metin Diyadin, takımının ortaya koyduğu performanstan ötürü mutlu olduğunu ifade ederek, "Kötü bir lig başlangıcından sonra alınan galibiyet puanları bununla birlikte iyi oyunla bu hafta galip gelmemiz gerekiyordu. İlk yarı çok şartlanmamıza rağmen iyi oynadık diyemem. Hatta rakibin bir iki pozisyonu var mağlupta içeri girebilirdik. Devre arası oyuna değişiklikle beraber ikinci yarı pozisyonlar bizim açımızdan daha çok zengindi. İkinci golü bulamadık sadece. Bulsak çok erken rahatlayabilirdik. Biz rakiplerimizden bir ay geriden geliyoruz. Ligin başlangıcında bu tür sorunlar açıkça söyleyeyim beklediğimiz bir şeydi. Olumsuz da olsa yeni takım kurulduğunda böyle sıkıntılar olabiliyor. Ancak şu anda özellikle son bir aydır oyuncuların antrenmanları, sahada mücadeleleri, oyun formatının da oturması bizim adımıza sevindirici. Devamını getirmek istiyoruz. Soyunma odasında da birlik beraberliğimiz var Gençlerbirliği'nin en önemli özelliği budur ve bu olmalıdır. Ancak bu lig her hafta ayrı bir hikayeyle oynanıyor. Bunu unutup önümüzdeki maça odaklanmamız lazım" ifadelerine yer verdi" dedi. - ANKARA