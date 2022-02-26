Metin Diyadin: "Sürprize mahal vermek istemedik" - Son Dakika
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Metin Diyadin: "Sürprize mahal vermek istemedik"

26.02.2022 21:48

- Metin Diyadin: "Sürprize mahal vermek istemedik" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Sürprize mahal vermek istemedik.

- Metin Diyadin: "Sürprize mahal vermek istemedik"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Sürprize mahal vermek istemedik. Rakibimiz dirençli bir takım olmasına rağmen ligdeki konumu itibari ile bize ağır bir darbe vurabilirdi" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Telafisi zor olacaktı. Sürprize mahal vermek istemedik. Rakibimiz dirençli bir takım olmasına rağmen ligdeki konumu itibari ile bize ağır bir darbe vurabilirdi. Kazanmamız gereken bir maçtı kazandığımız için mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Metin Diyadin: Sürprize mahal vermek istemedik
Metin Diyadin: Sürprize mahal vermek istemedik
Metin Diyadin: Sürprize mahal vermek istemedik

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Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Spor Toto, Darbe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Diyadin: 'Sürprize mahal vermek istemedik' - Son Dakika


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