Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler

Haberin Videosunu İzleyin
Metin Öztürk\'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
11.02.2026 21:14  Güncelleme: 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Metin Öztürk\'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Haber Videosu

Galatasaray Kulübü'nün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşti. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yaptığı konuşmada ''Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği Anlaşması'ndan Galatasaray'ı taklit ederek çıktı. Beşiktaş Kulübü de Galatasaray'ı taklit etmek için yetki aldı.'' sözleriyle dikkat çekti.

Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile divan heyeti ve divan kurulu üyeleri katıldı.

TANITIM TOPLANTISI YAPILACAK

Toplantıdaki "14 Mart 2026 tarihli Divan Kurulu Başkanlık Seçimi dolayısıyla, divan başkan adaylarının arzu ettikleri takdirde divan kuruluna açıklamada bulunması" maddesi, yapılan oylama ile gündemden çıkartıldı. Bundan dolayı 28 Şubat'ta Galatasaray Lisesi'nde divan kurulunun başkan adayları için tanıtım toplantısı yapılacak.

'HEPSİ BİZİM DEĞERLERİMİZ'

Toplantıda konuşma yapan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulübe hizmetler vermiş eski yönetici Erden Timur, eski teknik direktör Fatih Terim ve eski futbolcu Arda Turan'a divan kurulunda hakaret edilmesine izin vermeyeceğini aktararak, "Burada olmayan ve cevap veremeyecek bir profesyonele hakaret edilirse anında müdahale etmeliyiz. Yoksa durum başka bir yöne gidiyor. Biz, Galatasaray'a değer katanlara arka çıkarken özür dilemeyiz. Bu isimlerin hepsi bizim değerlerimiz." diye konuştu.

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler

'BİZ KİMSEYE TEKME ATMAYIZ'

Öztürk, şu anda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" nedeniyle tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için yapılan eleştirilere katılmadığını belirterek, "Biz, kimseye tekme atmayız. Burada olmayan, kulübümüze sponsor olmuş, her zor zamanımızda yetişmiş, başkan vekilliği yapmış, Galatasaray için savaşmış, kendi ekonomik değerlerini ötelemiş birine, burada vurmak yakışmadı. Birinin kan davası varsa, konuşulacak yer burası değil. Sayın Erden Timur, her zaman Galatasaray, yönetim kurulu, üyeler ve taraftarlar için gereken gayreti gösterdi. Asla Galatasaray'dan nemalanmaya çalışmadı. Tüm emeğiyle ve gücüyle Galatasaray'a katkı sağladı. Ben, yönetim kurulumuz ve başkanımız adına Erden Timur'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler

"F.BAHÇE, G.SARAY'I TAKLİT ETTİ, BEŞİKTAŞ DA TAKLİT ETMEK İÇİN YETKİ ALDI"

Galatasaray'ın yaptığı işlerin diğer kulüplere örnek olduğunu aktaran Öztürk, "Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği Anlaşması'ndan Galatasaray'ı taklit ederek çıktı. Beşiktaş Kulübü de Galatasaray'ı taklit etmek için yetki aldı. Hepsinde model aynı. Olay, bir yeri satmak değil. Olay, bir yeri geliştirmek ve o şekilde götürmek. Riva'nın yeni bir sözleşmesinden bahsediliyor. Orada inanılmaz hızlı bir şekilde işimiz yürüyor. Kısa zamanda oradan çok ciddi nakit akışları gelecek." dedi.

Metin Öztürk, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fatih Gültekin Fatih Gültekin:
    Maalesef çok itici bir adamsın.. aynaya bakarsan anlarsın. 25 3 Yanıtla
  • Mahmut EFE Mahmut EFE:
    Dünya da her alanda var olan Fb mi taklit edecek ?? komik 17 5 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    mide bulandıran bir kulüp 4 1 Yanıtla
  • 980615 980615:
    işler ters gidince bu amca tekrar piyasaya çıktı yine ilacını almayı unutmuş galiba 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Kanada’da liseye silahlı saldırı En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
Petro’ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum Petro'ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum
Elden ele dolaşan görüntü Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu
CHP’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk yorum CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
Akın Gürlek’ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yok böyle kavga TikTok fenomenleri Dubai’yi birbirine kattı Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı
Teknoloji devinde şok Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:12
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
21:01
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
20:45
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan’la son mesajlaşmasını paylaştı
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı
20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:16
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
15:39
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 22:39:51. #7.11#
SON DAKİKA: Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.