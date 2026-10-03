MHK üyesi Sebahattin Şahin, adli kontrolle serbest kaldıktan sonra istifa etti - Son Dakika
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MHK üyesi Sebahattin Şahin, adli kontrolle serbest kaldıktan sonra istifa etti

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MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti. Şahin, kararını dilekçesinde 'Gördüğüm lüzum üzerine MHK üyeliğinden istifa ediyorum' sözleriyle açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması sürüyor. Bu kapsamda, gözaltına alınan ve sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti. Şahin, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine MHK üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Merkez Hakem KuruluSebahattin ŞahinGüncelSporSon Dakika

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