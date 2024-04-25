Miami Heat, Boston Celtics'i mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi - Son Dakika
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Spor

Miami Heat, Boston Celtics'i mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi

NBA Doğu Konferansı play-off ilk turunda Miami Heat, deplasmanda Boston Celtics'i 111-101'lik skorla yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Tyler Herro, Bam Adebayo ve Caleb Martin'in performansıyla galibiyete ulaşan Miami, Jaylen Brown ve Jayson Tatum'un çabalarına rağmen mağlubiyeti önleyemedi. Diğer bir karşılaşmada ise Oklahoma City Thunder, evinde New Orleans Pelicans'ı 124-92'lik skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı.

25.04.2024 11:31
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NBA'de Doğu Konferansı play-off ilk turunda Miami Heat, konuk olduğu Boston Celtics'i 111-101'lik skorla mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi.

NBA'de play-off ilk turunda heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat, deplasmanda mücadele ettiği Boston Celtics'i 111-101'lik skorla mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi. Miami'de Tyler Herro 24 sayı, 14 asist, Bam Adebayo 21 sayı, 10 ribaund ve Caleb Martin de 21 sayı, 2 ribaund ile oynadı. Boston'da ise Jaylen Brown'un 33, Jayson Tatum'un da 28 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Oklahoma City Thunder, seriyi 2-0'a getirdi

Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder, evinde karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 124-92'lik skorla yendi ve seriyi 2-0 yaptı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 33 sayı, 5 asist, Chet Holmgren 26 sayı, 7 ribaund ve Jalen Williams 21 sayı, 7 asistle oynayarak galibiyete katkı verdi. New Orleans'ta ise Jonas Valanciunas 19 sayı, 7 ribaund ve Brandon Ingram ile Herb Jones da 18'er sayıyla mücadeleyi tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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