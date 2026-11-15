Miami Heat, Pistons'ı 137-117 mağlup ederek art arda 4. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Miami Heat, Pistons'ı 137-117 mağlup ederek art arda 4. galibiyetini aldı

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Miami Heat, Detroit Pistons'ı 137-117 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı. Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 14 ribaunt ve 8 asistle öne çıkarken Klay Thompson 26 sayıyla katkı verdi, Denver Nuggets da Pelicans'ı 116-108 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Detroit Pistons'ı 137-117 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.

Kaseya Center'da Pistons'ı ağırlayan Heat, Giannis Antetokounmpo'nun 34 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, 1 top çalma ve 3 blokluk performansıyla galip gelerek sezonun 7. maçını kazandı.

Ev sahibi ekipte Klay Thompson 26 ve Bam Adebayo 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 4. yenilgisini yaşayan Pistons'ta ise Cade Cunningham 33 ve Kevin Huerter 20 sayıyla oynadı.

Nuggets, Pelicans'ı mağlup etti

Denver Nuggets, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 116-108'lik skorla geçti.

Konuk takımda Nikola Jokic 26 sayı, 8 ribaunt, 10 asist ve Jamal Murray 23 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle sezonun 7. galibiyetinde öne çıktı.

Peş peşe 6 olmak üzere 10. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta ise Zion Williamson 24 ve Saddiq Bey 16 sayı üretti.

Kaynak: AA
Giannis AntetokounmpoDetroit PistonsDenver NuggetsMiami HeatSporSon Dakika

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