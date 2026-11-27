Mihalıççık Belediyespor, sahasında Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 32-28 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Mihalıççık Belediyespor, sahasında Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 32-28 yendi. İlk yarıyı 16-12 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Mihalıççık Belediyespor, Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 32-28 yendi.
Mihalıççık Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Mihalıççık Belediyespor, maçı 32-28 kazandı.
Kaynak: AA
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