Mike Tyson\'a 1.6 milyon dolarlık dava açıldı

Spor

Mike Tyson'a, YouTuber'dan boksöre dönüşen Jake Paul ile dövüşmek için bir kumar şirketiyle yaptığı promosyon anlaşmasını bozduğu iddiasıyla dava açıldı. Mart ayında boks maçının özel bölümünün yayınlanacağı haberi üzerine bahis şirketi, ünlü boksör Tyson'ı ve şirketi Tyrannic'i, Ocak ayında aralarında imzaladıkları sözleşmeyi ihlal etmekle suçluyor.

Ünlü boksörün bahis şirketini koşullara uymamakla suçlayarak anlaşmayı Mart 2024'te feshettiği ancak aynı gün Paul'la dövüşeceğinin de açıklandığı bildiriliyor.

Bahis şirketi avukatları, Tyson'ın şirkete 1.59 milyon dolar ettirdiği öne sürüyor. Cuma günü yaptıkları açıklamada, 'Tyson ve şirketi Tyrannic'in aceleci ve hukuka aykırı bir şekilde işten çıkarılma nedeninin, Tyson'ın Jake Paul ile dövüşmek için bir anlaşmayı kabul etmesi' olduğu belirtiliyor.

PAUL VE TYSON NE KADAR KAZANDI?

Boks tarihinin en yüksek ortalama bilet fiyatlarına sahip karşılaşması yapıldı. Bilet satışlarından milyonlarca dolarlık rekor gelir elde edildi. Ring kenarlarındaki biletler 10 ila 50 bin dolar arasında alıcı buldu. ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'un en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü.