"Mike Tyson kazanır" iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı

Spor

Bahislerde favori gösterilen Jake Paul, maçı üç hakemin ortak kararıyla kazandı. Maç sonucu, "Mike Tyson kazanır" iddiasında bulunan bir kişi, televizyonu kırdı. O anlar kısa sürede viral oldu.

ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda gerçekleşen organizasyonu 80 bin seyirci takip etti. Tyson-Paul maçı, 2 dakika üzerinden 8 raunt olarak gerçekleşti. Jake Paul, mücadeleyi üç hakemin de ortak kararıyla kazandı. Paul, maç öncesi bahislerde de favori gösterildi. 58 yaşındaki Tyson, 2005 yılından bu yana profesyonel olarak herhangi bir boks maçına çıkmamıştı. Boks kariyerine 2018'de başlayan Jake Paul ise bugüne kadar 11 maça çıkmıştı.