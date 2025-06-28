İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı.
34 yaşındaki sağ bek, ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Milan'a transfer olmuştu.
Kyle Walker, 2017'de Tottenham'dan transfer olduğu Manchester City'de 319 maçta forma giyip 17 kupa kazanmıştı.
Son Dakika › Spor › Milan, Walker'ın Opsiyonunu Kullanmadı - Son Dakika
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