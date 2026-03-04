Mili Güreşçi İbrahim Metehan'ın Hedefleri

Gençlerde Avrupa şampiyonluğu ve 23 yaş altı dünya ikinciliği bulunan milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak'ın hedefi önce 23 yaş altında, ardından da büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.

Güreş antrenörü babasının yönlendirmesiyle 10 yaşında bu branşla tanışan 23 yaşındaki milli sporcu, Türkiye'de katıldığı organizasyonlarda çok sayıda derece elde etti.

Uluslararası organizasyonlarda ise bir altın ve bir gümüş madalyası bulunan İbrahim Metehan, 8-14 Mart tarihlerinde Sırbistan'da gerçekleştirilecek 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkmayı hedefliyor.

"Asıl hedefim büyüklerde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak"

İbrahim Metehan Yaprak, AA muhabirine, 79 kiloda mücadele ettiğini söyledi.

Babasının güreşe ilgisinin kendisinin de bu branşa yönelmesine neden olduğunu belirten milli sporcu, "Babamın yönlendirmesiyle başladığım güreşe 11 yıldır devam ediyorum. Türkiye'de elde ettiğim madalyaların yanı sıra gençlerde Avrupa şampiyonluğum ve 23 yaş altı dünya ikinciliğim var. Bu dereceleri sürdürmek istiyorum." dedi.

Önlerinde öncelikle 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası olduğunu dile getiren genç sporcu, "Bu seneki hedefim öncelikle U23 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Ardından Büyükler Avrupa Şampiyonası kadrosuna seçilip orada da aynı başarıyı göstermek istiyorum." diye konuştu.

Her dalda başarı için mücadele etmek istediğini vurgulayan İbrahim Metehan, "Asıl hedefim büyüklerde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak. Bu seneki Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gidip hedeflerime orada ulaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.