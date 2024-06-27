Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Katılma Hakkı Elde Etti - Son Dakika
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Spor

Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Katılma Hakkı Elde Etti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, milli atıcı Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Bu başarıyla birlikte Türk atıcılığının Paris 2024'teki kota sayısı 7'ye yükseldi ve Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz, Şevval İlayda Tarhan, Oğuzhan Tüzün, Rümeysa Pelin Kaya ve Sena Can, Türk atıcılığını Paris'te temsil edecekler.

27.06.2024 19:51
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Milli atıcı Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, ISSF Olimpik Sıralama Listesi doğrultusunda milli sporcunun Paris 2024 kotası aldığı kaydedildi.

Bu başarıyla birlikte Türk atıcılığının Paris 2024'teki kota sayısı 7'ye yükseldi. Tarihinin en fazla katılımıyla olimpiyatta yer alacak Türk atıcılığını, Paris'te Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz, Şevval İlayda Tarhan, Oğuzhan Tüzün, Rümeysa Pelin Kaya ve Sena Can temsil edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Katılma Hakkı Elde Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Katılma Hakkı Elde Etti - Son Dakika
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