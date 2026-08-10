Milli Bisikletçiler Ağustos'a Hazır - Son Dakika
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Milli Bisikletçiler Ağustos'a Hazır

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Milli bisikletçiler, uluslararası ve ulusal organizasyonlarda madalya hedefiyle yarışacak.

Milli bisikletçiler, dünya ve Avrupa arenasında yoğun bir yarış organizasyonunda mücadele edecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre milli bisikletçiler, ağustos ayında Belçika'daki Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası, İtalya'daki Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları başta olmak üzere uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli sporcular ayrıca Brezilya'daki Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, Bulgaristan'daki Downhill Avrupa Şampiyonası ve farklı Avrupa ülkelerindeki UCI organizasyonlarında pedal çevirecek.

Yurt içinde ise 15-16 Ağustos'ta Bursa'da Maraton Türkiye Şampiyonası, 18-20 Ağustos'ta Burdur'da Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası gerçekleştirilecek. Ankara'da düzenlenecek Visa Maximum Gran Fondo Başkent de amatör ve lisanslı bisikletçileri buluşturacak.

Genç milli bisikletçiler ise 20-23 Ağustos'ta İspanya'da düzenlenecek Vuelta Junior a la Ribera del Duero'da uluslararası deneyim kazanmak için mücadele edecek.

Ay-yıldızlı bisikletçiler, ağustos ayında hem ulusal şampiyonalarda kürsü mücadelesi verecek hem de dünya ve Avrupa organizasyonlarında madalya hedefiyle yarışacak.

Kaynak: AA

Ağustos, Spor, Son Dakika

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