Milli boksör Ali Eren Demirezen, Adam Kownacki ile yapacağı maça hazır Açıklaması - Son Dakika
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Milli boksör Ali Eren Demirezen, Adam Kownacki ile yapacağı maça hazır Açıklaması

29.07.2022 13:39
Milli boksör Ali Eren Demirezen, Adam Kownacki ile yapacağı maça hazır Açıklaması

Milli boksör Ali Eren Demirezen, Polonyalı Adam Kownacki ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Milli boksör Ali Eren Demirezen, Polonyalı Adam Kownacki ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da yarın TSİ 04.00'te başlayacak müsabakada ringe çıkacak iki boksör, 10 raunt üzerinden ağır sıklet mücadelesi verecek.

Halka açık antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan milli boksör, "Oyun oynamak için değil, savaşmak için buradayım. Kazanmak için geliyorum. Bu, kariyerim için büyük bir an. Maç sonu elimin kaldırılması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu dövüşün kariyerim için ne kadar önemli olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Profesyonel boksta 4 Avrupa şampiyonluğu kazanan Ali Eren Demirezen, EC Boxing Kulübü ile 3. maçına çıkacağı ABD'de hayallerine ulaşmak istediğini kaydederek "Gerald Washington maçından önce burada kalıcı olduğumu söyledim. Bu maçtan sonra taraftarlar adımı eskisinden daha iyi tanıyacak ve beni kabullenecek. Efsane Türk boksör Sinan Şamil Sam'dan sonra bayrağı biz devraldık. Büyük bir ağır sıklet dövüşçüsü olmak için buradayım. Dünya çapında tanınmak ve benden önce gelenlerin ayak izlerini takip etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

İyi bir performans sergilemek istediğini belirten Adam Kownacki ise "Son birkaç dövüş, benim için yolunda gitmedi ama bunun sadece yolda bir tümsek olduğunu göstereceğim. Yüzde 6 vücut yağı kaybettim ve onu kasa dönüştürdüm. Bu yüzden harika hissediyorum. Bir gün Polonya'da dövüşmek de dahil olmak üzere sporda başarmak istediğim çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşma, A Spor'dan naklen yayımlanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli boksör Ali Eren Demirezen, Adam Kownacki ile yapacağı maça hazır Açıklaması - Son Dakika

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