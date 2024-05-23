Milli Dağcı Tunç Fındık, Everest Dağı'nın Zirvesine Üçüncü Kez Ulaştı - Son Dakika
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Milli Dağcı Tunç Fındık, Everest Dağı'nın Zirvesine Üçüncü Kez Ulaştı

Milli Dağcı Tunç Fındık, Everest Dağı\'nın Zirvesine Üçüncü Kez Ulaştı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Tunç Fındık, Everest Dağı'nın zirvesine ulaşmayı üçüncü kez başardı. Uzun süren kamp sonucunda 8 bin 848 metrelik zirveye tırmanan milli dağcı, planını değiştirerek oksijenli bir şekilde zirveye çıktı. Türkiye Dağcılık Federasyonu, Tunç Fındık'ın bu başarısını Cumhuriyetimizin 100. yılında elde ettiği için kutladığını ve sponsor olan ACTECON şirketine teşekkür ettiğini belirtti.

23.05.2024 23:45
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Milli dağcı Tunç Fındık, üçüncü kez Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başardı.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre uzun süren kamp sonunda Tunç Fındık, 8 bin 848 metrelik Everest Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Zirveye oksijensiz çıkmayı hedefleyen milli dağcının, boğaz enfeksiyonu nedeniyle planını değiştirerek oksijenli bir şekilde zirveye çıktığı aktarıldı.

Üçüncü kez zirveyi gören Tunç Fındık için mesaj yayımlayan Türkiye Dağcılık Federasyonu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Türk dağcısı olarak elde ettiği bu başarıdan dolayı Tunç Fındık'ı yürekten kutluyoruz, bu projesinde sponsor olan ACTECON şirketine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanarak ay-yıldızlı dağcıyı kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Dağcı Tunç Fındık, Everest Dağı'nın Zirvesine Üçüncü Kez Ulaştı - Son Dakika

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