Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Erdoğan'ın 12 yıl sonra yaptığı Mısır ziyareti dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Erdoğan'ın ziyaretini Gazze konusu üzerinden görürken Yunan basını ise Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi üzerinden haber yaptı. Komşu basınında Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.