Milli Haltercilerden Başarı!

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nı 22'si altın, 19'u gümüş ve 12'si bronz olmak üzere toplam 53 madalyayla tamamlayan milli haltercileri tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"26 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız aldıkları sonuçla bizleri gururlandırdı. Şampiyonayı 22'si altın, 19'u gümüş ve 12'si bronz olmak üzere 53 madalyayla tamamlayan milli haltercilerimizi kutluyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."