Milli judocuların Akdeniz Oyunları öncesi Hırvatistan kampı sona erdi - Son Dakika
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Milli judocuların Akdeniz Oyunları öncesi Hırvatistan kampı sona erdi

19.06.2022 10:55
Milli judocuların Akdeniz Oyunları öncesi Hırvatistan kampı sona erdi

Kadın ve erkek judo milli takımlarının Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları öncesi Hırvatistan'da gerçekleştirdiği ortak kamp tamamlandı.

Kadın ve erkek judo milli takımlarının Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları öncesi Hırvatistan'da gerçekleştirdiği ortak kamp tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek judokalar, Porec kentinde hazırlık çalışmalarına katıldı.

Bugün sona eren kampın ardından İstanbul'da son hazırlıklarını yapacak milli sporcular, hafta içi organizasyonun yapılacağı Cezayir'e gidecek.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli judocuların Akdeniz Oyunları öncesi Hırvatistan kampı sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli judocuların Akdeniz Oyunları öncesi Hırvatistan kampı sona erdi - Son Dakika
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