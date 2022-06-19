Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek judokalar, Porec kentinde hazırlık çalışmalarına katıldı.

Kadın ve erkek judo milli takımlarının Cezayir 'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları öncesi Hırvatistan 'da gerçekleştirdiği ortak kamp tamamlandı.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli judocuların Akdeniz Oyunları öncesi Hırvatistan kampı sona erdi - Son Dakika

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