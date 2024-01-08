Milli Kadın Sutopu Takımı Slovakya\'yı Yendi

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası 13-16'ncılık klasman maçında Slovakya'yı 13-10 yendi.

Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen organizasyondaki ilk klasman maçında milliler, Slovakya ile karşılaştı.

Grupta Sırbistan'a 13-6, Çekya'ya 10-9 ve Romanya'ya 9-7 yenilen Türkiye, 13-16'ncılık klasman maçında Slovakya'yı 13-10 mağlup ederek şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı.

Ay-yıldızlılar, 13-14'üncülük klasman maçında yarın TSİ 12.30'da Romanya ile karşılaşacak.