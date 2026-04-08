Milli Kadın Tenis Takımı'ndan Gürcistan'a Farklı Galibiyet
Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Tenis Takımı, Gürcistan'ı 3-0 yenerek Billie Jean King Kupası'na iyi başladı.

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'deki ilk maçında Gürcistan'ı 3-0 yendi.

Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru'dan oluşan ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk mücadelesini Gürcistan'a karşı verdi.

Portekiz'in Oeiras kasabasındaki Jamor Tenis Kompleksi'nde dün başlayan ancak yağmur nedeniyle ertelenen müsabakalara, kaldığı yerden devam edildi.

Serinin ilk karşılaşmasında Berfu, Mariam Bolkvadze'yi 2-1 (1-6, 6-4, 6-0) mağlup etti.

Milli takım, Ayla'nın Ekaterine Gorgodze'ye karşı korttan 2-0 (6-3, 7-6) galip ayrılmasıyla seriyi 2-0'a getirdi ve galibiyeti garantiledi.

Berfu ile İpek'in, Ekaterine Gorgodze-Sofia Shapatava ikilisini 2-0 (6-4, 6-1) yendiği çiftler maçı ise serinin skorunu belirledi. Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçını 3-0 kazandı.

Kaynak: AA

Billie Jean, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:54
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:52
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 20:04:14. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.