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Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım Bosna Hersek'te altın ve bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım Bosna Hersek'te altın ve bronz madalya kazandı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, alp disiplini milli sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek'in Kupres şehrinde düzenlenen FIS Kupası'nda bir altın ve bir bronz madalya elde etti.

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım Bosna Hersek\'te altın ve bronz madalya kazandı
23.01.2024 - 23:39,  Güncelleme: 23:39
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Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek'te düzenlenen FIS Kupası'nda birer altın ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre alp disiplini milli sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek'in Kupres şehrinde gerçekleştirilen FIS Kupası'nda 1 altın ile 1 bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA
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Reyhan Yıldırım, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım Bosna Hersek'te altın ve bronz madalya kazandı - Son Dakika
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