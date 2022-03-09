Milli masa tenisçi Sibel Altınkaya, Singapur'da ana tabloya kalmayı finalde kaçırdı - Son Dakika
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Milli masa tenisçi Sibel Altınkaya, Singapur'da ana tabloya kalmayı finalde kaçırdı

09.03.2022 21:50
Milli masa tenisçi Sibel Altınkaya, Singapur'da ana tabloya kalmayı finalde kaçırdı

Masa tenisinde dünya sıralamasına göre ilk defa düzenlenen Grand Smash Turnuvası'nda milli sporcu Sibel Altınkaya, ana tabloya kalmayı kıl payı kaçırdı.

Masa tenisinde dünya sıralamasına göre ilk defa düzenlenen Grand Smash Turnuvası'nda milli sporcu Sibel Altınkaya, ana tabloya kalmayı kıl payı kaçırdı.

Milli masa tenisçiler Sibel Altınkaya ve Özge Yılmaz, Singapur'da düzenlenen ve dünyanın en iyi sporcularının da yer aldığı organizasyonun elemlerinde mücadele etti.

Sibel Altınkaya, elemelerde ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Yunan Aikaterini Toliou'yu 3-0 yendi. Elemelerin final maçında Lüksemburglu Sarah de Nutte'yle karşılaşan Sibel, 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirmesine rağmen son seti 11-9, karşılaşmayı da 3-2 kaybederek ana tabloya kalma fırsatını değerlendiremedi.

Diğer milli sporcu Özge Yılmaz ise elemelerin ilk turunda Nijeryalı Offiong Edem'e 3-2 kaybederek ana tablo şansını yitirdi.

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Milli Sporcu, Özge Yılmaz, Singapur, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli masa tenisçi Sibel Altınkaya, Singapur'da ana tabloya kalmayı finalde kaçırdı - Son Dakika


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