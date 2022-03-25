Milli motosikletçiler Öncü ve Sofuoğlu, Dünya Supersport 600'de yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi

Milli motosikletçiler Öncü ve Sofuoğlu, Dünya Supersport 600'de yarışacak

25.03.2022 11:59

Dünya Supersport Şampiyonası 600 cc'de mücadele edecek milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, hazırlıklarını Sakarya'da sürdürüyor.

Dünya Supersport Şampiyonası 600 cc'de mücadele edecek milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, hazırlıklarını Sakarya'da sürdürüyor.

RedBull'un desteklediği milli motosikletçi Öncü, geçen sezon yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası 600 cc'de genel klasmanı 5'inci tamamladı.

Nisan ayında start alacak yeni sezona Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde hazırlanan Öncü, şampiyonluk hedefliyor.

Geçen sezon Dünya Supersport Şampiyonası 300 cc'de genel klasmanı 3'üncü tamamlayan Bahattin Sofuoğlu da bu yıl 600 cc'de yarışacağı sezon için çalışmalarına devam ediyor.

Farklı takımlarda yer alan Öncü ve Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası 600 cc'de Türkiye için gaza basacak.

Öncü: " İtalya'daki testlerde pist rekoru kırdık"

Can Öncü, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarının yoğun tempoda devam ettiğini söyledi.

Geçen sezon biter bitmez Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Sakarya'da hazırlanmaya başladıklarını aktaran Öncü, şöyle devam etti:

"Bundan birkaç hafta önce İspanya'da test yapılmış, orada da çok iyi bir sonuç elde etmiştik. İtalya'daki testler de çok güzel geçti. Orada pist rekoru kırdık. İki hafta daha burada hazırlanacağız ve İspanya Aragon'daki ilk yarışımıza çıkacağız. Kendimizi hazır hissediyoruz. Bu süre içerisinde Kenan ağabeyle antrenman yapacağız. İlk yarıştan birincilikle dönmek istiyoruz."

Öncü, sezon hedeflerine değinerek, "Bu sezondan beklentim; şampiyon olmak. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Zaten geçen yıl sonunda da 4 yarışın ikisini podyumda bitirdim. Bu yılki testlerde bir veya ikinci oldum. Bundan dolayı kendimi gayet hazır hissediyorum. Sakarya'da antrenman yaparken güzel, eğlenceli günler geçiriyoruz. Bu da bizi motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Bahattin Sofuoğlu'nun geçen yıl 300 cc'de yarıştığını, bu sezon aynı kategoride piste çıkacaklarını belirten Öncü, "Burada diğer arkadaşlarla motosiklete binmek çok eğlenceli oluyor. Böyle bir ortam dünyanın hiçbir yerinde yok çünkü Kenan ağabeyin verdiği imkanları hiç kimse sunamaz." dedi.

Sofuoğlu: "Önümüzde iki hafta kaldı"

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, geride kalan sezon başında hedeflerini gerçekleştiremediklerini ancak daha sonra toparlandıklarını dile getirdi.

Kenan Sofuoğlu ile tekrar hedefler koyduklarını ve sezonu güzel kapattıklarını dile getiren Sofuoğlu, "Sezon sonu hedeflerimizi gerçekleştirdik. Daha sonra bir üst gruba geçmemiz nasip oldu. Yaklaşık 3-4 aydır çalışıyoruz bu sezon için. Birkaç hafta içinde yeni sezon açılacak. Bu nedenle hazırlıklarımız yoğun şekilde sürüyor." diye konuştu.

Bahattin Sofuoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun antrenmanlarda kendilerine eşlik ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki testlerimizi güzel sonuçlarla bitirdik. Önümüzde iki hafta kaldı. Bu süre içinde beraber çalışıp, son dokunuşlarımızı yapıp, elimizden geldiğince sezona hazır başlamaya çalışacağız. 300 cc'den 600 cc'ye yükseldim ve mutluyum. Çünkü 600 cc yarışmak istediğim kategoriydi. Sezon içinde de motosikletime bir an önce alışmak istiyorum. Kendi hedeflerim var. Motosikletimi, takımımı ve kategorimi seviyorum. Sevdiğim işi bu sene daha da severek yapacağım. Elimizden geleni yapıp, hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız."

Milli motosikletçiler Öncü ve Sofuoğlu, Dünya Supersport 600'de yarışacak
Milli motosikletçiler Öncü ve Sofuoğlu, Dünya Supersport 600'de yarışacak
Milli motosikletçiler Öncü ve Sofuoğlu, Dünya Supersport 600'de yarışacak

YORUMLAR
500
Milli motosikletçiler, Dünya Supersport Şampiyonası'na hazırlanıyor Milli motosikletçiler, Dünya Supersport Şampiyonası'na hazırlanıyor Futbol tutkunu yönetici, forma koleksiyonuyla ofisinde müze oluşturdu Futbol tutkunu yönetici, forma koleksiyonuyla ofisinde müze oluşturdu

Kenan Sofuoğlu, Supersport, Sakarya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçiler Öncü ve Sofuoğlu, Dünya Supersport 600'de yarışacak - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Brüksel dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan: Putin ve Zelenski 6 konunun dördünde anlaştı
12:28 Mahkum dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! Bölüme Fırat ve Barış'ın kaybolması damga vurdu
12:24 Yaşanan gerginliğe dayanamadı! Portekiz'in hocası sahanın içinde sigara yakmaya çalıştı
12:16 Camdaki Kız 36. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Nalan ve Hayri'nin arasındaki yakınlaşma başladı
12:12 Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde konağa icra geldi! İşte yaşananlar
12:06 Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Yıl ortasına geldiğimizde değerlendireceğiz
12:04 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Son bölümde neler oldu?
11:59 İki gün önce Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitmişti! Ünlü anketçi, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı
11:58 Emekliye bayram ikramiyesinde masadaki rakamlar ne? İşte kulislerde fısıldanan oranlar
11:52 Psikolog Esra Ezmeci'ye sorulan soru şaşkınlık yarattı: Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 12:45:18. #1.13#
SON DAKİKA: Milli motosikletçiler Öncü ve Sofuoğlu, Dünya Supersport 600'de yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement