Milli para masa tenisi sporcuları Slovenya\'da madalyalar kazandı

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Milli para masa tenisi sporcuları, Slovenya'da devam eden Para Masa Tenisi Turnuvası'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya daha kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, milli sporculardan Abdullah Öztürk Klas 4'te gümüş, Nesim Turan bronz, Klas 5'te ise Ali Öztürk gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, çiftler müsabakalarında da madalya mücadelesine çıkacak.