Milli sporcular, Kazakistan'da düzenlenen Para Tekvando Grand Prix Finali'nde 4 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Astana'da gerçekleştirilen ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyonda, erkekler 58 kiloda mücadele eden Ali Can Özcan altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 80 kiloda Emre Bulgur gümüş madalya kazanırken 63 kiloda Mahmut Bozteke ile kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar da bronz madalya elde etti.