Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta teklerde yarı finalist oldu.

Dünya 4 numarası Ahmet, New York kentinde düzenlenen turnuvada, 16 sporcunun mücadele ettiği quad tekler kategorisinde çeyrek final maçına çıktı.

Arjantinli Gonzalo Lazarte ile karşılaşan Ahmet Kaplan, mücadeleyi 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) kazandı ve yarı finalde dünya 2 numarası Hollandalı Sam Schröder'in rakibi oldu.