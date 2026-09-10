Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi
Dünya 4 numarası Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele ettiği ABD Açık'ta teklerde çeyrek finali geçerek yarı finalist oldu. Kaplan, Arjantinli Gonzalo Lazarte'yi 2-1 mağlup etti ve yarı finalde dünya 2 numarası Hollandalı Sam Schröder'in rakibi oldu.
Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta teklerde yarı finalist oldu.
Dünya 4 numarası Ahmet, New York kentinde düzenlenen turnuvada, 16 sporcunun mücadele ettiği quad tekler kategorisinde çeyrek final maçına çıktı.
Arjantinli Gonzalo Lazarte ile karşılaşan Ahmet Kaplan, mücadeleyi 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) kazandı ve yarı finalde dünya 2 numarası Hollandalı Sam Schröder'in rakibi oldu.
Kaynak: AA
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