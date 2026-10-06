Milli petankçılar Yunanistan'da 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı

Milli sporcular, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Petank Şampiyonası'nda 3 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, genç kadınlar geleneksel 3'lü takımlar kategorisinde Yağmur Tosun, Seda Nur Öksüz ve Ayşenur Nazlı Korkmaz, Avrupa şampiyonu oldu.

Ümit altın nokta kategorisinde erkeklerde Kamil Yalçın, kadınlarda Selamet Keşli altın madalya elde etti.

Seda Nur Öksüz ise genç kadınlar altın nokta kategorisinde gümüş madalya kazandı.