Sevdenur Gülçiçek, son yolculuğuna uğurlandı

Softbol milli sporcusu Sevdenur Gülçiçek, Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde uzun süredir kanser tedavisi gören, AK Parti Çarşamba İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Gülçiçek'in kızı milli sporcu Sevdenur Gülçiçek yaşam mücadelesini kaybetti.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gülçiçek'in acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Sevdenur Gülçiçek için Acıklı Mahalle Cami'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Merhumenin naaşı dualar eşliğinde Göğceli Aile Kabristanlığı'na defnedildi.
Cenazeye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanlarıyla birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN
