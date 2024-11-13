Milli Tekvandocuların Hedefi Madalya

Spor

Milli tekvandocuların hedefi; ülkemize madalyalarla dönmek

Sude Yaren Uzunçavdar: 2028 Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyorum

Dilara Arslan: Seneye Dünya Şampiyonasına gitmek için çalışıyorum

Sıla Irmak Uzunçavdar: En büyük idolüm bu sporda ablam

Efe ALDEMİR - Metin ARSLANCAN/ İSTANBUL, - MİLLİ tekvandocular Sude Yaren Uzunçavdar (19), Sıla Irmak Uzunçavdar (16) ve Dilara Arslan (23); Grand Prix, Avrupa ve Dünya Şampiyonası hazırlıklarına, Uzunçavdar kardeşlerin hem babaları, hem de antrenörleri Serkan Uzunçavdar yönetiminde devam ediyor. Ay-yıldızlı sporcular ve deneyimli antrenör Serkan Uzunçavdar, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Sude Yaren Uzunçavdar, Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde yapılacak olan Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Genç sporcu Avrupa Şampiyonası'nın hemen ardından Çin'in Wuxi şehrinde yapılacak olan Grand Slam'in ardından 10-11 Aralık'ta yine Çin'in Wuxi şehrinde yapılacak olan Dünya Takımlar Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak.

Avrupa Şampiyonası ve Grand Prix'ye iyi bir şekilde hazırlandığını belirten Sude Yaren, "Psikolojimi çok fazla etkileyen olaylar yaşadım olimpiyat süreciyle alakalı ama şu anda daha güçlüyüm, daha güçlü döndüm. Hedefim 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak. Ülkemizde tekvando branşında kadınlarda hala altın madalya yok. Bunu başaran ilk sporcu olmak istiyorum ve bunun için en güçlü adaylardan bir tanesiyim. Kendi sıkletimde de bu sene Avrupa Şampiyonası'nda finalde karşılaştığım sporcu 2024 Olimpiyatları'nda altın kazandı ve ben o sporcuyu daha önce 4 kez yenmiştim" diye konuştu.

19 yaşındaki milli sporcu, "Hazırlıklarımı babamla beraber sürdürüyorum. Şu anda yeni federasyonumuzla ve yeni milli takımımızla başlayacağız. Federasyon seçimlerinin ardından göreve gelen Bahri başkanımızın liderliğinde büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

'BIANCA WALKDEN'DAN DAHA İYİ OLACAĞIM'

Üç kez dünya şampiyonu, iki kez Dünya Grand Prix şampiyonu, dört kez Avrupa şampiyonu ve iki Olimpiyat madalyası sahibi İngiliz tekvandocu Bianca Walkden ile maça çıktığında heyecanlı olduğunu vurgulayan 19 yaşındaki milli sporcu, şunları kaydetti:

"Kendisini çocukluktan izlediğim için onun nasıl dövüşeceğinin farkındaydım. Çok başarılı bir sporcu Bianca Walkden. 3 dünya şampiyonluğu ve 2 olimpiyat derecesi var. Gelmiş geçmiş en iyi sporcu benim sıkletimde. İnşallah ben ondan daha iyi olacağım."

'2028 OLİMPİYATLARI'NDA ALTIN MADALYAYI HEDEFLİYORUM'

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na şimdiden odaklandığını vurgulayan milli sporcu, "Ben çok küçük yaşlarda çok büyük turnuvalarda dövüşmeye başladım. Gran Prix final serisinde Arabistan'da kendi idolümü yendim. Hala daha benim idolüm. İnşallah ben ondan daha iyi olacağım. 2024 Olimpiyatlarını izlerken gerçekten çok üzüldüm. Çok büyük bir hayal kırıklığı ile izledim, izlemek bile istemedim. Yendiğim sporcuların final oynaması beni daha çok üzdü. Ben 2028'e odaklıyım, artık 2024 bitti; değiştiremem sonucu. İçimde oluşan hırsla beraber 2028 Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyorum. 2028, 2032 ve 2036 olmak üzere en az 3 tane Olimpiyat görmeyi hedefliyorum" şeklinde konuştu.

'AMATÖR SPORLARDA SPONSOR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Sude Yaren, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Puan toplama sürecinde Arnavutluk'a, Karadağ'a, Hollanda'ya ve şu anda Romanya'ya kendi bütçem ile gidiyorum. Bu bakıldığında çok zor. Her maça para harcamak zor. Bir süre sonra bizim de bütçemizi aşıyor. Amatör sporlarda sponsor desteği çok önemli."

SILA IRMAK UZUNÇAVDAR: EN BÜYÜK İDOLÜM BU SPORDA ABLAM

Sıla Irmak Uzunçavdar, geçen ay Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü oldu. 16 yaşındaki genç tekvandocu, ümitler kategorisinde Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde 20-23 Kasım tarihlerinde yapılacak Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli takım ile boy gösterecek.

Geçen yıl da gençler kategorisinde ilk senesinde Avrupa 3'üncüsü olduğunu dile getiren 16 yaşındaki genç tekvandocu, "Bu sene yapılan Dünya Şampiyonası'nda hedefim şampiyon olmaktı. 2022'de yapılan organizasyonda son Dünya şampiyonu olan kişi ablamdı ve ondan sonraki şampiyonada ben almak istiyordum. Maalesef ki yarı finalde 1 puan ile 3'üncü oldum. Şimdi ilk kez katılacağım Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda ablamla birlikte katılıyorum. O da son Ümitler şampiyonuydu. İnşallah onunla orada Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz.

Geçen sene babam ve ablam şampiyonluktan sonra bayrak ile koşmuşlardı baba kız. Bu duygu bizim için çok önemliydi ailecek. Bu sene de 2 kız kardeş olarak bu duyguyu tekrardan yaşatmak istiyoruz, hem babamıza hem ülkemize" ifadelerini kullandı.

Ablası Sude Yaren Uzunçavdar'ın sporcu olması kendisi için önemli olduğunun altını çizen Sıla Irmak, "Çünkü ilk kampımda ablam benim yanımdaydı. Bundan sonraki kamplarda da ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz. İnşallah birçok altın alacağımıza inanıyorum. İdol aldığım sporcu şu anda olimpiyatları bıraktı. Ablam ile yetiştim. İdolüm ile büyüdüm. En büyük idolüm bu sporda ablam" diye konuştu.

DİLARA ARSLAN: SENEYE DÜNYA ŞAMPİYONASINA GİTMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM

İBB Spor Kulübü bünyesinde yer alan Dilara Arslan, gelecek sene dünya şampiyonasına katılmak istediğini söyledi.

Milli sporcu Dilara Arslan, 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde Romanya'nın Oradea şehrinde yapılacak olan Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı formayı temsil edecek.

Bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda final oynadığının altını çizen Dilara, "İnşallah ilerleyen süreçlerde Olimpiyatlarda ve şampiyonalarda yine ülkemi temsil etmek istiyorum. Bunun için çok çalışıp, çabalıyoruz. İnşallah seneye dünya şampiyonasına gitmek için çalışıyorum. Bu yolda kulübüm İBB Spor Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Sağladığı imkanlar doğrultusunda daha büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Aynı zamanda Sancaktepe Belediyesi'nde antrenörlük yapıyorum. Belediye Başkanımız Alper Yeğin'e sporcuya verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.

Milli tekvandocu, "Bu başarıları kazanmak tabii ki de kolay bir şey değil. Başarı tek başına yapabileceğin bir şeyde değil. Antrenör olduğum için bunu şu an daha iyi anlıyorum. Bu zorlu yolda sürekli yanımda olan Serkan Uzunçavdar'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

SERKAN UZUNÇAVDAR: BİZDE DUYGUSALLIĞA YER YOK

Sude Yaren ve Sıla Irmak Uzunçavdar'ın hem antrenörü hem de babası Serkan Uzunçavdar ise şu değerlendirmede bulundu:

"Öncelikle iki kızım için çok güzel bir süreç geçirdik. Sude Yaren 3 ay önce büyüklerde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. Küçük kızım Sıla Irmak, Güney Kore'de yapılan Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü oldu. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda madalya alabilmek çok zordur. Yurt dışından sporcular bizimle antrenmana geliyorlar bu başarılardan dolayı. Aynı zamanda 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na gidebilmek için bireysel olarak puan toplamak adına yarışmalara katılıyoruz. Yarışmalardan puan alıp 2028 Olimpiyatlarına gitmeyi hedefliyoruz. Öte yandan sponsor desteği çok önemli. Ben buradan özellikle iş insanlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Böylesi başarılı sporculara mutlaka destek olunmalı, yardımcı olunmalı. Bugüne kadar çok başarılı sporcu yetiştirdim. Ülkemizi çok ciddi arenalarda çok başarılı bir şekilde temsil ettik. Baba evlat olmanın bir handikabı olabiliyor bazı durumlarda. Ancak bizde duygusallığa yer yok."