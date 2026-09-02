Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık ilk turunda son şampiyon Coco Gauff'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
Dünya 53 numarası Zeynep Sönmez, ABD Açık'ın ilk turunda 2023 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Coco Gauff ile karşılaştı. New York'taki mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kaybeden 24 yaşındaki milli tenisçi, geçen yıl 2. turu gördüğü turnuvaya bu yıl ilk turda veda etti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Coco Gauff'a 2-0 yenilerek elendi.
Dünya sıralamasının 53. basamağındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 2023 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Gauff ile karşılaştı.
Mücadeleyi 2-0 (6-3, 6-4) kaybeden 24 yaşındaki Zeynep, geçen yıl 2. turu gördüğü ABD Açık'a veda etti.
Kaynak: AA
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