Milli Yüzücüler Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye Madalya Kazandırmak İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Milli Yüzücüler Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye Madalya Kazandırmak İçin Hazırlanıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenecek yüzme yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek olan milli yüzücüler, Türkiye'ye yüzme branşında ilk madalyayı kazandırmak için mücadele edecek. Yarışlar, La Defense Arena'da gerçekleştirilecek ve 27 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek olan yüzme yarışlarında, erkek ve kadınlarda toplamda 17 farklı kategoride madalyalar dağıtılacak. Türkiye'nin yüzme branşında henüz bir olimpiyat madalyası bulunmamaktadır.

24.07.2024 11:29
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Milli yüzücüler, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye yüzme branşında ilk madalyayı kazandırmak için havuza girecek.

La Defense Arena'da yapılacak ve 27 Temmuz'da başlayıp 4 Ağustos'ta tamamlanacak yüzme yarışlarında Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.

Maraton yüzme yarışları Pont Alexandre'da, senkronize yüzme yarışları ise Aquatics Centre'da yapılacak.

Erkek ve kadınlarda 17 farklı kategoride madalyanın dağıtılacağı yüzmede, 426 erkek, 426 kadın, 852 sporcu yarışacak.

Olimpiyatların amiral gemisi

Yüzme, oyunlarının ilk başladığı Atina 1896 Olimpiyatları'ndan bu yana kesintisiz olarak her oyunlarda yer alan 5 branştan biri olma özelliğini taşıyor.

Oyunların hepsinde yer alan diğer branşlar ise Atletizm, Bisiklet, Cimnastik ve Eskrim.

Türkiye 8 sporcuyla katılacak

Paris 2024'te Türkiye'yi yüzmede 8 sporcu temsil edecek.

Olimpiyatlarda Emir Batur Albayrak, Kuzey Tuncelli, Berkay Ömer Öğretir, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin ve Berke Saka madalya mücadelesi verecek.

Sporculardan Emir Batur Albayrak 1500 metre serbest stilde, Berkay Ömer Öğretir 100 metre kurbağalamada, Kuzey Tunçelli hem 800 metre serbest hem de 1500 metre serbestte, Berke Saka da 100 metre sırtüstünün yanı sıra 200 metre bireysel karışık müsabakalarında yarışacak.

Kadın sporculardan Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin de 4x200 metre serbest bayrak takım müsabakalarında boy gösterecek.

Türkiye'nin yüzmede madalyası yok

Türkiye'nin yüzme branşında olimpiyatlarda madalyası bulunmuyor.

Yarışlarda yüzme branşında erkekler ilk kez Roma 1960 Olimpiyatları'nda, kadınlar ise Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

Kaynak: AA

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