Milliler Belçika'yı 3-0 yendi - Son Dakika
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Milliler Belçika'yı 3-0 yendi

17.06.2026 21:08
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-0 mağlup etti.

2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen 2. etabının 1. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25-14, 25-13, 25-23'lük setlerle Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, Türkiye etabındaki ikinci maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Karina Mirkova (Rusya)

Türkiye: Sinead Jack Kısal, İlkin Aydın, Melissa Vargas, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Kermen Aksoy, Gizem Örge (L), (Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladin)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Belçika: Pauline Martin, Nathalie Lemmens, Britt Herbots, Nel Demeyer, Britt Franson, Elise Van Sas, Britt Rampelberg (L), (Sear Bertels, Lara Negels, Tea Radovio, Anna Koulberg, Janne Deleu, Flore Mees)

Başantrenör: Kris Vansnick

Setler: 25-14, 25-13, 25-23

Süre: 82 dakika - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milliler Belçika'yı 3-0 yendi - Son Dakika

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