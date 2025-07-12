Milliler Sırbistan'ı 3-2 Yendi

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Sırbistan'ı 3-2 yendi.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci maçında milli takım, Sırbistan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, rakibini 25-18, 25-27, 17-25, 25-19, 14-16'lık setlerle 3-2 mağlup etti.

Milliler gruptaki üçüncü maçında yarın 17.30'da Çekya'yla karşı karşıya gelecek.

20 takımın 4'erli 5 grupta yer aldığı elemelerde, gruplarını ilk sırada bitiren 5 takım ve en iyi 2 grup ikincisi, Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde edecek.