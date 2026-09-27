Milyon dolarlık düğün! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, Trump'ın eski avukatıyla evlendi - Son Dakika
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Milyon dolarlık düğün! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, Trump'ın eski avukatıyla evlendi

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Milyon dolarlık düğün! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, Trump\'ın eski avukatıyla evlendi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba ile Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, New York'ta Waldorf Astoria'da muhteşem bir düğünle evlendiler. En az 1 milyar doların harcandığı düğüne Donald Trump katılım sağlamadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı ve danışmanı Alina Habba ile Süper Lig ekibi Çorum FK'nin Asbaşkanı ve Türk iş insanı Turhan Mildon, New York'un dünyaca ünlü simge mekanlarından Waldorf Astoria'da düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. 

1 MİLYON DOLARLIK DÜĞÜN

New York Times’ın aktardığı bilgilere göre; 42 yaşındaki Habba ile 29 yaşındaki Mildon’un töreni, adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Otelin dördüncü katındaki balo salonunda düzenlenen etkinlikte salon kirası, müzik ve çiçek dekorasyonu için en az 1 milyon dolar harcandığı belirtiliyor.

TRUMP DÜĞÜNE KATILMADI

ABD Başkanı Trump törene katılmazken, aralarında Trump’ın özel danışmanı ve iletişim danışmanı Margo Martin, FBI Direktörü Kash Patel, ABD Adalet Bakanı Todd Blanche ve boks efsanesi Mike Tyson’ın da bulunduğu isimler düğünde yer aldı.

''HİÇBİR SİYASI AMACI YOK''

Turhan Mildon, Habba ile ABD’de görev yapan ortak bir büyükelçi arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını ve ilişkinin ardından evlilik kararı aldıklarını açıklamıştı. ''Bu evliliğin hiçbir siyasi amacı yok'' diyen Mildon, ayrıca bu sezon Süper Lig’e yükselen Ahlatçı Çorum FK’nın asbaşkanlığını da sürdürüyor.

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    Yorumlar (1)

  • ilkeryavuz1974 ilkeryavuz1974:
    haber başlığında 1 milyar dolar, haber içeriğinde 1 milyon dolar . 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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