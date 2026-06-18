Minik Taraftar Hüseyin’e Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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Minik Taraftar Hüseyin’e Anlamlı Ziyaret

Minik Taraftar Hüseyin’e Anlamlı Ziyaret
18.06.2026 14:22
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Üni Nefer grubu, Eskişehirspor için bağış yapan Hüseyin Buğra'yı evinde ziyaret etti.

Üni Nefer grubu, daha önce su tabancası almak için biriktirdiği parayı Eskişehirspor'a bağışlayarak gündem olan minik taraftar Hüseyin Buğra Er'i evinde ziyaret ederek kırmızı-siyahlıların yeni sezon formasını hediye etti.

Geçtiğimiz günlerde yaz aylarında kendisine su tabancası almak amacıyla kumbarasında biriktirdiği parayı sevdalısı olduğu Eskişehirspor'a bağışlayarak tüm şehrin sevgisini kazanan Hüseyin Buğra Er'e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Eskişehirspor'un etkili taraftar oluşumlarından Üni Nefer grubu, sergilediği örnek davranışla camiayı duygulandıran minik Hüseyin Buğra'yı Eskişehir'deki evinde ziyaret etti. Ziyarette minik taraftarla yakından ilgilenen üyeler, Anadolu efsanesi Eskişehirspor'un yeni sezon formasını Hüseyin Buğra'ya hediye etti. Kırmızı-siyahlı yeni sezon formasını karşısında görünce büyük mutluluk yaşayan ve hayretini gizleyemeyen minik Hüseyin Buğra, Üni Nefer grubu üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Hediye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minik Taraftar Hüseyin’e Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

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