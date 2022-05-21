Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti - Son Dakika
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Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti

21.05.2022 19:00

- Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti Edirne'de düzenlenen Motokros Şampiyonasında miniklerim mücadelesi görenleri şaşırttı.

- Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti

EDİRNE - Edirne'de düzenlenen Motokros Şampiyonasında miniklerim mücadelesi görenleri şaşırttı.

Edirne'de Motokros Şampiyonası büyük bir heyecan ile devam ediyor. Edirne Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi'nde düzenlenen şampiyona idari ve teknik kontroller, jüri toplantısını ardından MX, MX1, MX2 (Junior), MX125, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc, 85 cc kategorilerinde düzenlenecek yarışlar, antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. 50cc, 65cc, 85 cc kategorilerinde minikler düşe kalka parkuru tamamladı. İzlemeye gelen seyirciler ise tezahürat ile destekledi. Bazı miniklerin düştükten sonra da doğrulup kalkarak mücadeleyi bırakmadı.

Öte yandan şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Moldova, Makedonya ve Yunanistan'dan 58'i yabancı 152 sporcu mücadele ediyor. Yarın Motokros şampiyonası yapılacak final yarışlarıyla son bulacak.

Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti
Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti
Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti
Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti
Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti
Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti - Son Dakika


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