MKE Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş'ın hareketleri için TFF'ye başvuracak - Son Dakika
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Spor

MKE Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş'ın hareketleri için TFF'ye başvuracak

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere karşı sergilediği profesyonellik dışı hareketler nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunacak.

29.02.2024 12:29  Güncelleme: 12:32
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MKE Ankaragücü: "MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleri ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş'ın hareketleri için TFF'ye başvuracak - Son Dakika
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